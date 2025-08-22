📌 Russell 2000 sobe quase 4%

O índice das empresas de menor capitalização registra uma forte valorização após o discurso de Jerome Powell. A mudança de tom para uma postura mais dovish alimenta a expectativa de cortes de juros mais rápidos, o que facilitaria o acesso dessas companhias a capital — fator crucial para reduzir a distância em relação às grandes corporações, que lideraram os ganhos de valorização nos últimos meses.

Russell S2000 (intervalo D1)

No gráfico, observa-se o retorno ao canal de consolidação entre 2190 e 2482 pontos, onde está localizado o atual recorde histórico (ATH). O preço já se encontra a poucos pontos percentuais desse nível.

Atualmente, o índice segue em tendência de alta no médio prazo, negociando na zona de resistência marcada pelos topos de consolidação do início do ano. Em caso de correção, o primeiro suporte relevante está no último fundo em 2190 pontos; abaixo disso, a próxima zona de suporte se encontra em 1980 pontos.

Fonte: xStation

________

