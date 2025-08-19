Taxa de desemprego em Hong Kong muito acima do esperado 📌HK.cash avança

Os futuros do Hang Seng (HK.cash) subiram levemente após a leitura da taxa de desemprego em Hong Kong, mais fraca do que o esperado, que veio em 3,7% contra 3,5% esperados e 3,5% anteriormente. Os investidores claramente interpretam o dado como um sinal dovish positivo para as ações, aumentando as chances de uma política monetária mais acomodatícia e de estímulos adicionais para a economia.
Fonte: xStation5
