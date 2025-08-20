Trump pede renúncia de Lisa Cook, governadora da Fed

Donald Trump pediu que a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, renuncie imediatamente, escrevendo no Truth Social: “Cook deve renunciar, imediatamente!!!!”. Este ataque sem precedentes faz parte da campanha mais ampla da administração Trump para assumir o controle da política monetária dos Estados Unidos e minar a independência da instituição financeira mais importante do país.

Acusações de fraude como pretexto

A exigência de Trump decorre de acusações feitas por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA) e aliado próximo do presidente. Pulte acusa Cook de falsificar documentos bancários para garantir condições de empréstimo mais favoráveis, alegando que ela declarou duas propriedades diferentes como residência principal em um período de duas semanas — o que poderia configurar fraude hipotecária.

No entanto, as próprias declarações de Pulte revelam o verdadeiro objetivo: “A festa no Fed acabou”, afirmando ainda que o presidente Powell pode agir como quiser, mas que “de qualquer forma a festa acabou”. Isso sugere que uma possível renúncia de Cook aproximaria Trump de obter maioria de votos no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Vale destacar que Cook é atualmente considerada uma falcão moderada.

Trump conseguirá maioria de votos?

Waller e Bowman votaram recentemente a favor de um corte de juros. Por outro lado, Jefferson, um dos nomes cogitados para a presidência da Fed, mantém posturas semelhantes. Miran, novo membro do FOMC, deve votar por um corte, substituindo a mais agressiva Kugler (hawkish). Goolsbee, considerado um membro difícil de decifrar, também pode potencialmente votar por cortes. Alguns o veem como falcão, outros como pomba. Recentemente, ele afirmou enxergar espaço para cortes no outono, embora os aumentos recentes da inflação tenham complicado o cenário.

Ainda assim, caso essas mudanças se confirmem e todos os nomes mencionados votem a favor de cortes, há possibilidade de Trump conquistar certo grau de controle sobre a Fed. É importante lembrar que o presidente da instituição é indicado por Trump.

Uma guerra sistemática contra a Fed

Trump tem travado uma campanha multifrente contra a Fed desde o início de seu segundo mandato. O presidente ataca regularmente Jerome Powell, chamando-o de “terrível”, “estúpido”, “mula teimosa” e “idiota completo”.

Ao mesmo tempo, Trump exige cortes drásticos nas taxas de juros de 3 pontos percentuais — do nível atual de 4,5% para cerca de 1,5%. Uma mudança tão radical poderia desencadear uma espiral inflacionária e desestabilização econômica. Em agosto, o presidente chegou a pedir ao Conselho de Governadores da Fed que “tomasse o controle” de Powell caso ele não cedesse à pressão.

Consequências imediatas para o mercado

O mercado permanece vulnerável a todas as declarações de Trump. Caso volte a atacar Powell e a Fed, o dólar pode reagir com nervosismo. Já foi sugerido que a moeda poderia até ser abandonada como reserva internacional se a situação dos juros não se tornar mais clara.

E se Trump for longe demais? Analistas do Deutsche Bank alertam que uma possível demissão de Powell poderia provocar uma queda de 3–4% no dólar em apenas 24 horas e um colapso no mercado de títulos dos EUA. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos poderiam ultrapassar 5,5%, elevando dramaticamente o custo do serviço da dívida pública de US$ 1,4 trilhão para cerca de US$ 2 trilhões.

Lições da história e do mundo

Estudos históricos mostram que a pressão política sobre a Fed leva a inflação sem ganhos de crescimento econômico. Uma análise da Universidade de Maryland concluiu que uma pressão semelhante à exercida na era Nixon poderia aumentar os preços em 7% ao longo de uma década.

O exemplo contemporâneo da Turquia sob Erdogan ilustra as consequências catastróficas do controle político sobre um banco central. A inflação turca atingiu 75% em maio de 2024, acompanhada pelo colapso da moeda e pela perda de credibilidade nos mercados internacionais. Como alerta Guha, da Evercore ISI, “A materialização repentina de uma ameaça à independência da Fed aumentará a tensão nos mercados e a deslocará para a estagflação”. Ainda que comparar a situação dos EUA à da Turquia pareça exagerado, um desastre do dólar não pode ser descartado em um cenário extremo.

Powell recebe apoio em Jackson Hole

Na conferência de Jackson Hole, banqueiros centrais de todo o mundo se preparam para defender Jerome Powell e o princípio da independência da Fed. Isso mostra o quanto as instituições globais enxergam a ameaça de Trump como séria. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, alertou que “a independência dos bancos centrais está sob pressão crescente”.

Especialistas alertam que enfraquecer a independência da Fed poderia ameaçar o status do dólar como principal moeda de reserva mundial. Francesco Pesole, do ING, observa que “uma Fed independente é um pilar fundamental da atratividade do dólar como moeda de reserva”. Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, classificou a independência da Fed como “sagrada” e alertou para as consequências irreversíveis de enfraquecê-la.

O EUR/USD se recupera levemente em direção a 1,1700 hoje, embora as mudanças não sejam muito significativas. À medida que o risco de mercado aumenta, os preços dos Treasuries sobem. Embora o dia esteja calmo, uma intensificação da interferência na Fed poderia levar a nova onda de fraqueza do dólar, como visto nos últimos meses.



