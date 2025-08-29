ÚLTIMA HORA: Inflação alemã acima do esperado 📈 Euro contido frente ao dólar

13h00 BST – Alemanha – Dados de Inflação (agosto)

CPI Alemanha (YoY): 2,2% (previsto: 2,1%; anterior: 2,0%)

CPI Alemanha (MoM): 0,1% (previsto: 0,0%; anterior: 0,3%)

HICP Alemanha (YoY): 2,1% (previsto: 2,0%; anterior: 1,8%)

HICP Alemanha (MoM): 0,1% (previsto: 0,0%; anterior: 0,4%)

A primeira leitura do CPI de agosto aponta para uma aceleração inesperada dos preços na economia alemã, em linha com a leve pressão já observada nos dados regionais. Inflação subjacente (excluindo alimentos e energia): 2,7% YoY (estável).Serviços: 3,1% YoY, mostrando persistência da inflação apesar da demanda relativamente fraca.

Energia foi o maior fator de queda, -2,4% YoY, seguindo a tendência global de preços mais baixos do petróleo. Alimentos subiram 2,5% YoY, contribuindo para a pressão no índice.

O par inicialmente ficou estável, mas depois ampliou as perdas recentes, segurando na média móvel exponencial de 100 horas (EMA 100h).

👉 O mercado já se posiciona para maior volatilidade antes da divulgação do PCE dos EUA, que será o próximo grande driver para o euro-dólar.

Fonte: app da XTB

