Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Um olhar para: Libra Esterlina (04.09.2025)

10:54 4 de setembro de 2025

Operação do dia: GBPUSD (04.09.2025)

Fatos

  • O GBPUSD permanece estável acima da EMA de 100 dias.

  • O spread entre as taxas de juros esperadas no Reino Unido e nos EUA para o ano é o mais alto desde 2024.

Fonte: xStation5

Explicação

Apesar da incerteza fiscal no Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) mantém uma postura claramente hawkish, o que limita o potencial de enfraquecimento da libra frente ao dólar.

  • Os rendimentos dos títulos britânicos permanecem elevados e as chances de corte de juros em novembro caíram significativamente, reforçando que a política monetária seguirá restritiva.

  • O governador do BoE, Andrew Bailey, tem ressaltado a necessidade de uma postura decisiva diante da inflação persistente, o que mantém pressão sobre as taxas de juros e sustenta a libra.

  • A taxa neutra no Reino Unido pode estar próxima de 4%, patamar que historicamente implica em condições financeiras mais restritivas em relação a outras economias.

No curto prazo, a posição hawkish do BoE tende a neutralizar os efeitos negativos da incerteza fiscal, apontando para uma libra relativamente forte.

⚠️ Caso opte por operar, recomenda-se cautela devido à alta volatilidade que caracteriza o par GBPUSD.

Metodologia

A recomendação foi desenvolvida com base em:

  • Análise fundamentalista: política monetária do BoE.

  • Análise técnica: gráfico do contrato GBPUSD, com suporte na EMA de 100 dias.

  • Gestão de risco:

    • O Stop Loss foi definido na zona da EMA de 200 dias (onde as quedas pararam no início de agosto).

    • Os Take Profits foram estabelecidos nos topos de julho e agosto.

Apêndice 1

  • O spread entre as taxas de juros esperadas no Reino Unido e nos EUA para o próximo ano é o maior desde 2024. A correlação histórica entre o spread de swaps e a taxa de câmbio GBPUSD é de 0,2506.
    Fonte: Bloomberg Financial LP

  • O governador Andrew Bailey segue cauteloso quanto a cortes adicionais de juros.
    Fonte: Bloomberg Financial LP

  • O mercado de swaps precifica que o próximo corte integral de 25 pb pode ocorrer em março de 2026.

  • Fonte: Bloomberg Financial LP

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app