Um olhar para: Libra Esterlina (04.09.2025)

Operação do dia: GBPUSD (04.09.2025)
Fatos
-
O GBPUSD permanece estável acima da EMA de 100 dias.
-
O spread entre as taxas de juros esperadas no Reino Unido e nos EUA para o ano é o mais alto desde 2024.
Fonte: xStation5
Explicação
Apesar da incerteza fiscal no Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) mantém uma postura claramente hawkish, o que limita o potencial de enfraquecimento da libra frente ao dólar.
-
Os rendimentos dos títulos britânicos permanecem elevados e as chances de corte de juros em novembro caíram significativamente, reforçando que a política monetária seguirá restritiva.
-
O governador do BoE, Andrew Bailey, tem ressaltado a necessidade de uma postura decisiva diante da inflação persistente, o que mantém pressão sobre as taxas de juros e sustenta a libra.
-
A taxa neutra no Reino Unido pode estar próxima de 4%, patamar que historicamente implica em condições financeiras mais restritivas em relação a outras economias.
No curto prazo, a posição hawkish do BoE tende a neutralizar os efeitos negativos da incerteza fiscal, apontando para uma libra relativamente forte.
⚠️ Caso opte por operar, recomenda-se cautela devido à alta volatilidade que caracteriza o par GBPUSD.
Metodologia
A recomendação foi desenvolvida com base em:
-
Análise fundamentalista: política monetária do BoE.
-
Análise técnica: gráfico do contrato GBPUSD, com suporte na EMA de 100 dias.
-
Gestão de risco:
-
O Stop Loss foi definido na zona da EMA de 200 dias (onde as quedas pararam no início de agosto).
-
Os Take Profits foram estabelecidos nos topos de julho e agosto.
-
Apêndice 1
-
O spread entre as taxas de juros esperadas no Reino Unido e nos EUA para o próximo ano é o maior desde 2024. A correlação histórica entre o spread de swaps e a taxa de câmbio GBPUSD é de 0,2506.
Fonte: Bloomberg Financial LP
-
O governador Andrew Bailey segue cauteloso quanto a cortes adicionais de juros.
Fonte: Bloomberg Financial LP
-
O mercado de swaps precifica que o próximo corte integral de 25 pb pode ocorrer em março de 2026.
-
Fonte: Bloomberg Financial LP
