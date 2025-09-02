Um olhar para o Dólar Americano frente ao Iene Japones

O iene japonês é hoje a segunda moeda mais fraca do G10 (logo atrás da libra), perdendo cerca de 0,9% frente ao dólar. Essa fraqueza reflete tanto o forte rebound do dólar quanto os comentários recentes de um membro do Banco do Japão, que reduziram as expectativas de alta de juros futura no Japão. Uma reação clara também é visível no mercado de títulos, onde os notas japonesas de 10 anos registraram a maior demanda desde 2023.

O par USD/JPY rompeu de forma altista acima da média móvel exponencial de 30 dias, encerrando uma sequência de sessões com volatilidade contida. O par estagnou no limite superior da consolidação atual (nível de 100% do retraçamento de Fibonacci), e uma potencial correção poderia ocorrer caso o relatório ISM venha pior do que o esperado, especialmente o subíndice de emprego.

Fatores que influenciam o USD/JPY hoje

O Governador do Banco do Japão, Ryozo Himino, enfatizou que o BOJ continuará a aumentar os juros à medida que a atividade econômica melhorar e a inflação gradualmente retorne à meta de 2%. Ele não especificou qual reunião poderia discutir alta de juros, mas observou que a ausência de uma desaceleração clara em resposta às tarifas deve apoiar o aperto monetário.

Na ausência de comentários claramente hawkish, o mercado reduziu suas expectativas para um aumento de 25 pontos-base em 2025 de 70% para cerca de 63%.

O último leilão de títulos japoneses de 10 anos registrou a maior demanda desde outubro de 2023, reduzindo os rendimentos dos máximos locais para 1,60% (-2 bp).

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, cancelou sua viagem a Washington devido a atritos sobre tarifas de arroz e automóveis, enfatizando que a agricultura não fazia parte do acordo comercial de julho. O Japão, entretanto, atenderá aos pedidos de importação de arroz dos EUA dentro da cota atual livre de tarifas, sem reduzir tarifas sobre outros produtos agrícolas, enquanto pressiona os EUA a cumprir compromissos de redução de tarifas automotivas em troca da iniciativa de investimento de US$ 550 bilhões.

