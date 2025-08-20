Leia mais
Um olhar para o Euro Dólar

10:38 20 de agosto de 2025

Fatos:

  • O EURUSD vem operando em movimento de alta desde 1º de agosto.

  • O par recuou a partir do suporte-chave em 1,1622.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

 

Opinião:
Observando o EURUSD no intervalo de 4 horas (H4), podemos ver que o sentimento recente para o par tem sido de alta. No entanto, ocorreu uma correção de baixa, que trouxe o par para o suporte-chave em 1,1622. O suporte marcado em verde no gráfico abaixo resulta do limite inferior da estrutura 1:1, bem como da média móvel de 200 períodos no intervalo H4.

De acordo com a estratégia de Overbalance, enquanto o preço permanecer acima do suporte mencionado, a tendência principal segue sendo de alta.

___________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

