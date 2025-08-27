Um olhar para o Nasdaq

Resultados da Nvidia e temporada de balanços nos EUA impulsionam otimismo no mercado

Após o fechamento da sessão em Wall Street, a Nvidia (NVDA.US) divulgará seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre do calendário de 2025.

O contrato do US100 opera em leve alta de 0,03%, enquanto as ações da Nvidia encerraram o pregão de ontem próximas das máximas históricas. Segundo dados da FactSet até 8 de agosto — quando 90% das empresas do S&P 500 já haviam reportado —, 81% superaram as expectativas tanto em lucro por ação (EPS) quanto em receitas.

Ainda de acordo com a FactSet, o crescimento anual do EPS do S&P 500 foi, em média, de 11,8% na comparação anual, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento em dois dígitos. Outro destaque é a queda no uso da palavra “recessão” nas teleconferências de resultados: até 8 de agosto, ela foi mencionada apenas 8 vezes, bem abaixo da mediana de 61 e da média de 74 dos últimos cinco anos. Em termos de desempenho, os lucros reportados superaram as estimativas de Wall Street em 8,4%, também acima da média histórica de 10 anos de 6,9%.

O cenário combina uma forte temporada de resultados corporativos nos EUA com a perspectiva de cortes de juros pelo Federal Reserve — que agora parecem se aproximar rapidamente —, fatores que reforçam a possibilidade de continuidade do rali nos mercados acionários.

O contrato do Nasdaq 100 (US100) segue negociado próximo das máximas históricas, o que pode atuar como um “ímã”. Caso a Nvidia apresente resultados sólidos e perspectivas positivas, isso poderá servir como gatilho altista para o índice, impulsionando o US100 para novos patamares.

Neste contexto, a recomendação é abrir uma posição comprada em US100, com alvo próximo às máximas históricas recentes em 23.995 pontos (nível sustentado pela ação de preços) e stop loss em 23.281 pontos (correspondente ao retraçamento de 23,6% de Fibonacci da correção de meados de agosto).

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research, xStation 5O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U