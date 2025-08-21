Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Um olhar para o Nasdaq 21.08.25

11:07 21 de agosto de 2025

Fatos

  • O US100 apresentou uma correção de baixa que empurrou o contrato para 4% abaixo de suas máximas recentes.

  • O indicador RSI (14) no intervalo semanal está atualmente em 47,5 pontos, o nível mais baixo desde o início do mês.

Opinião
O US100 registrou uma correção de baixa, levando os preços a cerca de 4% abaixo das máximas recentes, enquanto o RSI (14) semanal caiu para 47,5 pontos, o que pode sinalizar potencial de recuperação — especialmente porque vimos um movimento semelhante no início do mês, após o qual a tendência de alta foi retomada.

No entanto, os fundamentos de mercado permanecem sólidos, com cerca de 80% das empresas do S&P 500 superando as previsões de receita e a escala das surpresas positivas sendo a maior em muitos anos. O setor de tecnologia, em especial as empresas de inteligência artificial, continua a sustentar o crescimento dos lucros e a expansão da capitalização de mercado nos EUA.

No 2º trimestre de 2025, os lucros por ação (EPS) das empresas do S&P 500 cresceram 11,8% em relação ao ano anterior, e novas altas de 9-10% são previstas para todo o ano de 2025.

Diante disso, recomendamos posição comprada no US100, com preço-alvo em 19.200 pontos e stop loss em 17.850 pontos. Ao mesmo tempo, sugerimos cautela, já que o US100 continua sendo um instrumento de alta volatilidade, sujeito a oscilações dinâmicas de preço.

Fonte: xStation

 

