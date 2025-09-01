Um olhar para o Ouro (01.09.2025)

Ouro mantém forte avanço nesta segunda-feira, 1º de setembro, após recorde histórico na sexta-feira

O ouro continuou seu forte avanço nesta segunda-feira, 1º de setembro, após o fechamento recorde da última sexta-feira em torno de US$ 3.552 por onça. Na sessão de hoje, o metal está sendo negociado próximo de US$ 3.580 por onça, aproximando-se de sua máxima histórica intradiária registrada no mercado à vista em abril.

O que está impulsionando o preço do ouro?

Expectativas de corte de juros pelo Fed

O principal catalisador da alta é a crescente expectativa de mercado para um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro. Atualmente, os mercados precificam uma probabilidade de aproximadamente 85-87% para uma redução de 25 pontos-base na reunião de 17 de setembro. Em declaração recente, Mary Daly sinalizou apoio a uma redução, embora não seja membro votante neste ano nem no próximo. Vale destacar que o mercado passou a precificar de forma mais agressiva a probabilidade de corte após o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole. Os dados de inflação PCE divulgados na sexta-feira vieram em linha com as expectativas, sem mostrar pressões significativas de preços.

Tensões políticas em torno do Federal Reserve

A incerteza em relação à tentativa do presidente Donald Trump de remover a governadora Lisa Cook também tem dado suporte adicional ao ouro. Um tribunal federal deve decidir se Trump pode legalmente demitir Cook, levantando preocupações sobre a independência do banco central. O Commerzbank observa que o ouro está reagindo a esse aumento de incerteza sobre a autonomia do Fed, o que também está impulsionando as compras do metal por fundos de índice (ETFs).

Enfraquecimento do dólar norte-americano

O dólar norte-americano enfraqueceu nos últimos dias, tendência que continua nesta segunda-feira e serve como vento favorável ao ouro. O par EUR/USD está sendo negociado acima de 1,17, seu nível mais alto desde 25 de agosto. Em termos mensais, o dólar se desvalorizou cerca de 2% em agosto.

Fortes compras por bancos centrais

Os bancos centrais seguem como um dos principais pilares de suporte para os preços do ouro, marcando o quarto ano consecutivo de compras relevantes. A projeção para 2025 é de cerca de 1.000 toneladas, embora o World Gold Council estime que as aquisições finais possam ficar próximas de 800 toneladas. Ainda assim, a demanda dos bancos centrais segue robusta, complementada pelas compras via ETFs.

Projeções de bancos

Goldman Sachs mantém meta de US$ 3.700 por onça para o fim do ano, e de até US$ 3.880 em cenário de recessão.

J.P. Morgan elevou suas projeções para uma média de US$ 3.675 por onça no 4º trimestre de 2025 e US$ 4.000 no 2º trimestre de 2026.

HSBC aumentou sua previsão média para 2025 para US$ 3.215 por onça, em uma faixa entre US$ 3.100 e US$ 3.600.

Situação técnica

O ouro mantém forte tendência de alta na sessão de hoje. A formação triangular observada nas últimas semanas aponta para um alvo de US$ 3.515 por onça. Atualmente, o suporte chave está ligado aos níveis de fechamento da consolidação dos últimos quatro meses, entre US$ 3.420 e US$ 3.430, além da linha de tendência de alta de curto prazo.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

