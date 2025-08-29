Um olhar sobre o euro (29.08.2025)

O par EUR/USD iniciou a sessão de hoje com certa fraqueza, após a divulgação de dados fracos sobre as vendas no varejo da Alemanha e de uma inflação ao produtor mais baixa (ou melhor, deflação). As vendas no varejo alemão caíram 1,5% na comparação mensal e subiram apenas 2,0% na comparação anual — uma desaceleração significativa em relação ao crescimento de quase 5% registrado em junho. Dados tão fracos enfraquecem a narrativa de um consumidor europeu robusto.

Além disso, foram divulgados dados da França e da Espanha. A inflação francesa segue extremamente baixa, em 0,9% na comparação anual, embora tenha registrado um aumento mensal de 0,4%. Na Espanha, a inflação medida pelo IPC permanece elevada, em 2,7% ao ano, mas não conseguiu atingir a expectativa de alta para 2,8%.

No entanto, houve uma surpresa relevante nos dados de estados alemães individuais, cujos números vieram significativamente acima das expectativas, sugerindo uma recuperação considerável na inflação do IPC de agosto. Esses dados serão divulgados oficialmente no início da tarde. Por exemplo, em Brandemburgo, a inflação subiu para 2,5% ao ano, ante uma leitura anterior de 2,2%. Quase todos os estados registraram inflação acima dos níveis anteriores, embora praticamente não tenha havido variações mensais após o forte salto anterior.

As expectativas para a inflação da Alemanha apontam para uma recuperação para 2,1% ao ano, ante 2,0% anteriormente, com leitura mensal estável em 0,0%. No entanto, há espaço para uma surpresa positiva, o que deve reforçar a postura do Banco Central Europeu de manter os juros nas próximas reuniões.

As expectativas atuais indicam probabilidade praticamente nula de mudança na taxa de juros na reunião de setembro. Para dezembro, o mercado precifica pouco menos de 40% de chance de alteração.



Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O EUR/USD recuperou quase toda a fraqueza observada pela manhã, impulsionado pelos dados mais fortes vindos dos estados alemães. Vale destacar que o par já reagiu quatro vezes ao nível de 1,1600 nas últimas semanas. No entanto, às 10h30 (horário de Brasília) de hoje, será divulgado o índice de inflação PCE dos EUA, que pode definir um novo rumo para o par. Se a inflação vier acima do esperado, isso pode enfraquecer as expectativas do mercado (atualmente em 85%) de um corte de juros pelo Fed em setembro. Por outro lado, se se confirmar que as tarifas não estão impactando tanto os preços ao consumidor quanto alguns membros do Fed sugeriram, a confiança em um corte em setembro pode aumentar. Isso poderia incentivar o par a testar novamente o nível de 1,17, que marca o limite superior do canal de tendência descendente.

