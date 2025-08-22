Um olhar sobre o iene japonês (22.08.2025)

O iene japonês está entre as moedas mais fracas do dia, apesar da divulgação de uma inflação subjacente ligeiramente mais alta. O USDJPY sobe 0,20%.

Em julho, a inflação subjacente no Japão permaneceu bem acima da meta do Banco do Japão (BoJ). Os preços ao consumidor, excluindo alimentos frescos, subiram 3,1% a/a (vs. previsão de 3,0%, anterior 3,3%), enquanto a medida mais ampla — que exclui tanto alimentos quanto energia — manteve-se em 3,4% a/a.

Os preços de energia caíram 0,3% a/a (a primeira queda desde março de 2024), mas a inflação dos alimentos permaneceu elevada: alimentos processados +8,3%, e arroz +90,7% a/a (ligeiramente abaixo de junho). As pressões persistentes nos preços, especialmente em itens essenciais, estão pesando sobre os lares e alimentando a especulação de que o BoJ pode elevar os juros já em outubro.

Alguns economistas chegam a apontar para o risco de inflação ainda mais alta nos próximos meses. De acordo com pesquisas, 63% dos economistas esperam que o BoJ aumente a taxa básica de 0,50% para pelo menos 0,75% até o final de 2025, marcando uma clara elevação nas expectativas em relação aos meses anteriores.

Fuente: xStation5.

________

