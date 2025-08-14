Um olhar sobre o índice Nikkei 225 (14.08.2025)

O contrato futuro do Nikkei 225 vem registrando uma forte tendência de alta, levando o índice a novas máximas históricas acima de 43.000 pontos pela primeira vez na história e continuando a subir nas últimas sessões.

Os ganhos anteriores foram parcialmente limitados pelo sentimento misto em relação às blue chips e montadoras japonesas. No entanto, hoje os investidores voltaram a se mostrar otimistas quanto às relações comerciais entre EUA e Japão, apoiados por um cenário macroeconômico favorável e por sólidos resultados corporativos das empresas japonesas.

Possíveis cortes de juros nos EUA também podem proporcionar um impulso positivo para os negócios no Japão. Liderando o rali estão a SoftBank, o Sony Group e as fabricantes de semicondutores Advantest e Renesas Electronics. As ações da Yokohama Rubber (fabricante de pneus premium) e da Asics (calçados) também dispararam após resultados robustos.

Um risco contínuo para os exportadores é a possível valorização do iene, algo que se torna mais provável caso os EUA iniciem uma série de cortes de juros. No entanto, se a demanda por produtos japoneses se mantiver ou aumentar, o alto volume de pedidos poderá compensar o impacto cambial.

JP225 – Gráfico Diário (D1)

Hoje, o sentimento está se estabilizando e há realização de lucros, com o índice recuando mais de 1% e retornando aos níveis recordes de 2024. A volatilidade no JP225 pode aumentar antes das divulgações macroeconômicas nos EUA nesta semana (PPI e vendas no varejo).

O RSI do Nikkei recentemente superou 70 (território de sobrecompra) antes de recuar para pouco abaixo de 65 hoje. Em 24 de julho, o RSI também esteve acima de 70, seguido por quatro sessões consecutivas de queda. Claro, tais padrões históricos não garantem repetições no futuro.

JP225 – Gráfico de 1 Hora (H1)

