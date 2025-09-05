Uma olhar para o CACAU 05.09.25

Fatos

Os contratos futuros de cacau na ICE (COCOA) caíram de cerca de US$ 12.860 na segunda metade de dezembro de 2024 para aproximadamente US$ 7.400 por tonelada em 5 de setembro de 2025.

O último relatório Commitment of Traders (CFTC) de 26 de agosto mostra que os grandes especuladores (Managed Money) aumentaram suas posições vendidas, enquanto os produtores (Commercials) ligados ao mercado físico continuam a manter uma exposição vendida substancial em cacau.

A Mondelez, em conferência do Barclays, indicou que espera uma melhora gradual na oferta da África Ocidental, com os preços elevados do cacau “motivando” os agricultores a investir.

Após uma safra fraca em 2023/2024, a contagem de vagens na África Ocidental recentemente se recuperou para 7% acima da média dos últimos 5 anos

Opinião

O mercado de cacau entrou em uma “fase de correção” de toda a tendência de alta iniciada em 2023. Segundo os últimos dados da CFTC, os grandes fundos especulativos (Managed Money) estão se posicionando de forma mais agressiva para uma nova queda nos preços.

Os preços historicamente elevados devem sustentar uma melhora gradual na oferta das plantações africanas — desde que as condições climáticas não piorem de forma significativa. Os Commercials precisam planejar seus hedges com muitos meses de antecedência devido aos ciclos de produção (como as colheitas de cacau) e possuem acesso direto às dinâmicas do mercado físico. Embora tenham reduzido levemente sua exposição vendida no último relatório, ainda mantêm uma posição líquida significativamente vendida, em linha com o movimento do Managed Money.

Outro fator baixista é a demanda fraca, destacada por comentários e resultados de empresas como Barry Callebaut, Lindt e Mondelez. Os preços elevados do cacau continuam pesando sobre as vendas, enquanto o processamento das amêndoas segue em queda.

Fonte: xStation5

