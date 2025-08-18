US OPEN - Mercado em antecipação de decisões

O início da nova semana é marcado pelas esperanças e preocupações dos investidores em relação a importantes fatores geopolíticos e macroeconômicos. A reunião entre Trump e Putin, realizada no Alasca, terminou sem compromissos ou declarações sobre a paz, refletindo em decepção nos mercados.

Segundo um relatório do Deutsche Bank, o sentimento dos investidores caiu para o nível mais baixo em 3 meses.

Apollo Sløk também alerta para o enfraquecimento do ambiente macroeconômico. A queda nos fluxos de comércio marítimo sinaliza um consumidor em retração. Um fundo privado escandinavo destaca ainda que a alocação de capital em empresas de IA já ultrapassa os extremos do período da bolha da internet.

Fonte: Appolo Sløk.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Após a improdutiva reunião no Alasca, outra incerteza que mantém o mercado em compasso de espera é a posição do FED em relação à política monetária futura. O mercado busca uma direção, mas ainda não encontra, com a sessão abrindo nos mesmos níveis do fechamento de sexta-feira.

US500 (D1)

O principal índice da bolsa de Wall Street está atualmente no limite superior de um canal de consolidação estreito, dentro de uma tendência de alta. O preço segue bem acima das médias, mas os indicadores RSI ainda não sugerem condições de sobrecompra. O mercado procura uma razão para continuar subindo — caso não encontre, a queda pode ser dolorosa. Nesse cenário, os níveis iniciais de suporte estão em 6.360, seguidos de 6.250, onde se encontram as mínimas recentes e a média móvel EMA50. Suportes adicionais podem vir das médias EMA100 e EMA200, sendo esta última também posicionada nas mínimas de 2 meses atrás, tornando-se um nível muito importante em caso de possíveis quedas.

Notícias Corporativas

UnitedHealth Group (UNH.US) – A estrela da sessão é atualmente a controversa empresa do setor de seguros de saúde. A companhia teve um ano difícil, mas sua má fase pode estar perto do fim após o anúncio, na sexta-feira, de grandes compras de ações e opções feitas por Warren Buffett e Michael Burry. Na sexta, a empresa fechou o pregão com um gap de alta superior a 10%. Nesta segunda-feira, sobe mais 2% na abertura. O tempo dirá se a mudança de sentimento é duradoura.

Fonte: xStation

Palo Alto (PANW.US) – Ao fim da sessão desta segunda-feira, uma das líderes em cibersegurança deve divulgar seus resultados do primeiro semestre de 2025. As expectativas apontam para receitas de US$ 2,5 bilhões e EPS de 0,85, marcando mais um marco de crescimento para a companhia.

Novo Nordisk (NVO.US) – A farmacêutica, conhecida pelo medicamento revolucionário para obesidade Ozempic, recupera parte das perdas recentes com o otimismo em torno de um novo produto aprovado pela FDA. O medicamento “Wegovy” auxilia no tratamento de doenças hepáticas.

Créditos Fiscais nos EUA – Novas regras para concessão de créditos fiscais a projetos de infraestrutura de energia renovável estão impulsionando as avaliações de empresas do setor. Entre elas, a Vestas, que sobe 15%.

Soho House (SHCO.US) – A empresa americana de hospitalidade e restaurantes deve ser adquirida por um fundo privado de investimento, disposto a pagar US$ 9 por ação, representando um prêmio de 18% sobre a atual avaliação de mercado.

Dayforce (DAY.US) – A empresa de soluções de software para negócios sobe 13% após ser escolhida como fornecedora pela Thoma Bravo.

📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp!

Acesse: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento.

Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.