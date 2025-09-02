VIX salta 9% com retorno do medo a Wall Street 📌 Nvidia cai 3,5%

Os futuros do CBOE Volatility Index (VIX) sobem quase 9% hoje, reagindo à ampla liquidação nas ações dos EUA, desencadeada pela alta nos rendimentos dos Treasuries, preocupações com rentabilidade e pela sazonalidade da chamada “fraqueza de setembro” no mercado acionário. Apesar da reação inicial positiva ao relatório do ISM de Manufatura, os mercados voltaram a cair, pressionados pelo setor de tecnologia e pelo grupo das Magnificent 7. A Nvidia recua quase 3,7%, enquanto a Alphabet perde 2,5%.

A Taiwan Semiconductor (TSM.US) informou que recebeu notificação do governo dos EUA de que a autorização VEU para a unidade da TSMC em Nanjing será revogada a partir de 31 de dezembro. Os investidores reagiram com vendas, interpretando a medida como um sinal de que a Nvidia também pode enfrentar dificuldades para vender chips de IA à China. A decisão atinge os chips mais antigos e menos avançados da TSMC. As ações da empresa caem quase 2% hoje.

Os Estados Unidos revogaram a permissão da TSMC para enviar livremente equipamentos críticos à sua principal base de fabricação de semicondutores na China, o que pode limitar a capacidade de produção da instalação de gerações anteriores.

Autoridades americanas comunicaram recentemente à TSMC a decisão de encerrar o status de validated end user (VEU) em sua fábrica de Nanjing.

A medida é semelhante às ações já tomadas pelos EUA para revogar designações VEU de instalações na China pertencentes à Samsung Electronics Co. e à SK Hynix Inc. Essas isenções expiram em aproximadamente quatro meses.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

