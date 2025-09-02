Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

VIX salta 9% com retorno do medo a Wall Street 📌 Nvidia cai 3,5%

16:47 2 de setembro de 2025

Os futuros do CBOE Volatility Index (VIX) sobem quase 9% hoje, reagindo à ampla liquidação nas ações dos EUA, desencadeada pela alta nos rendimentos dos Treasuries, preocupações com rentabilidade e pela sazonalidade da chamada “fraqueza de setembro” no mercado acionário. Apesar da reação inicial positiva ao relatório do ISM de Manufatura, os mercados voltaram a cair, pressionados pelo setor de tecnologia e pelo grupo das Magnificent 7. A Nvidia recua quase 3,7%, enquanto a Alphabet perde 2,5%.

A Taiwan Semiconductor (TSM.US) informou que recebeu notificação do governo dos EUA de que a autorização VEU para a unidade da TSMC em Nanjing será revogada a partir de 31 de dezembro. Os investidores reagiram com vendas, interpretando a medida como um sinal de que a Nvidia também pode enfrentar dificuldades para vender chips de IA à China. A decisão atinge os chips mais antigos e menos avançados da TSMC. As ações da empresa caem quase 2% hoje.

Os Estados Unidos revogaram a permissão da TSMC para enviar livremente equipamentos críticos à sua principal base de fabricação de semicondutores na China, o que pode limitar a capacidade de produção da instalação de gerações anteriores.

Autoridades americanas comunicaram recentemente à TSMC a decisão de encerrar o status de validated end user (VEU) em sua fábrica de Nanjing.

A medida é semelhante às ações já tomadas pelos EUA para revogar designações VEU de instalações na China pertencentes à Samsung Electronics Co. e à SK Hynix Inc. Essas isenções expiram em aproximadamente quatro meses.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app