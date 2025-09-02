Leia mais
Zona do Euro – Dados de Inflação ligeiramente acima das estimativas

11:18 2 de setembro de 2025

Zona do Euro – Dados de inflação (preliminar) para agosto:

  • CPI (Índice de Preços ao Consumidor): 0,2% m/m; anterior 0,0% m/m

  • CPI anual: 2,1% a/a; previsão 2,1% a/a; anterior 2,0% a/a

  • CPI núcleo: 2,3% a/a; previsão 2,2% a/a; anterior 2,3% a/a

Analisando os principais componentes da inflação na área do euro:

  • Alimentos, álcool e tabaco: 3,2% a/a (comparado a 3,3% em julho)

  • Serviços: 3,1% a/a (comparado a 3,2% em julho)

  • Bens industriais não energéticos: 0,8% a/a (estável em relação a julho)

  • Energia: -1,9% a/a (comparado a -2,4% em julho)

Fonte: Eurostat

De modo geral, esses números mostram que o BCE se encontra em uma posição favorável em relação à política de juros e monetária. Os dados tiveram impacto limitado sobre o euro, embora a surpresa de números ligeiramente mais altos tenha estabilizado a cotação do EURUSD em torno de 1,6370.

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.

