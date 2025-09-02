Zona do Euro – Dados de Inflação ligeiramente acima das estimativas

Zona do Euro – Dados de inflação (preliminar) para agosto:
-
CPI (Índice de Preços ao Consumidor): 0,2% m/m; anterior 0,0% m/m
-
CPI anual: 2,1% a/a; previsão 2,1% a/a; anterior 2,0% a/a
-
CPI núcleo: 2,3% a/a; previsão 2,2% a/a; anterior 2,3% a/a
Analisando os principais componentes da inflação na área do euro:
-
Alimentos, álcool e tabaco: 3,2% a/a (comparado a 3,3% em julho)
-
Serviços: 3,1% a/a (comparado a 3,2% em julho)
-
Bens industriais não energéticos: 0,8% a/a (estável em relação a julho)
-
Energia: -1,9% a/a (comparado a -2,4% em julho)
Fonte: Eurostat
De modo geral, esses números mostram que o BCE se encontra em uma posição favorável em relação à política de juros e monetária. Os dados tiveram impacto limitado sobre o euro, embora a surpresa de números ligeiramente mais altos tenha estabilizado a cotação do EURUSD em torno de 1,6370.
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.