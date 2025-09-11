DAX 40: Setor financeiro lidera quedas generalizadas na Europa (29.08.2025)
As ações europeias estão em queda nesta sexta-feira, pressionadas por dados econômicos fracos da Alemanha e pela onda de vendas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações europeias estão em queda nesta sexta-feira, pressionadas por dados econômicos fracos da Alemanha e pela onda de vendas...
Fatos: O cobre rompeu acima do limite superior da formação em triângulo. O ativo rompeu acima da área de resistência...
O par EUR/USD iniciou a sessão de hoje com certa fraqueza, após a divulgação de dados fracos sobre as vendas no varejo da Alemanha...
O dado mais importante da sessão de hoje será, sem dúvida, o relatório de inflação dos Gastos com Consumo Pessoal...
________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Os índices de Wall Street encerraram a sessão de ontem em alta, embora os contratos futuros indiquem um recuo em andamento. O S&P...
Os índices norte-americanos avançaram até o fechamento do pregão de quinta-feira, impulsionados por ações...
O presidente Donald Trump anunciou que exerceu seu direito de demitir a membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, Lisa Cook, alegando que...
Variação dos estoques de gás natural (EIA, em bilhões de pés cúbicos): Atual: +18B Previsão:...
A prata rompeu em alta para o nível mais alto em um mês, impulsionada pela fraqueza do dólar. Hoje, o metal precioso testa níveis...
Wall Street abriu em alta, com os principais índices avançando após dados de PIB acima do esperado, inflação trimestral...
De acordo com reportagem da Fox News, a Nvidia está em negociações com os EUA para vender o chip de IA Blackwell para a China. A fonte...
Estados Unidos – Dados do PIB: PIB (2º tri): 3,3% t/t (previsão: 3,0%; anterior: -0,5%) Índice de Preços...
Estados Unidos – Dados de Emprego: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: 229 mil (previsão: 231 mil; anterior: 234 mil) Média...
De acordo com a ata mais recente da reunião de julho do BCE, as taxas de juros na Área do Euro permanecem atualmente em território...
Fatos: O NZDUSD rompeu acima da área-chave de resistência em 0,5860 O par está sendo negociado acima da média...
A Pernod Ricard, gigante europeia da indústria de bebidas alcoólicas, reportou uma queda de 3% nas vendas orgânicas para o ano fiscal...
Uma onda de otimismo está impulsionando os índices europeus, com as bolsas do continente abrindo em alta. Esses ganhos são sustentados...
Atualização de Mercado Os índices acionários dos EUA estão em alta, revertendo perdas anteriores após os fortes...
O PIB suíço no comparativo anual veio em 1,2% vs 1,3% esperados e 2% anteriormente (0,1% no comparativo trimestral vs 0,1% esperado e 0,4%...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador