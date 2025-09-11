Calendário econômico: mercados financeiros paralisam em expectativa pelo anúncio de tarifas dos EUA 📄📌
Hoje será divulgada a tão aguardada lista final de tarifas definida pela administração Trump, às 20h GMT (17h de Brasília)....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices da região Ásia-Pacífico apresentam sessão mista, após as ações nos EUA ontem terminarem...
🇪🇺 Europa: Sessão positiva liderada por DAX A sessão europeia foi marcada por sentimento positivo, com o índice DAX subindo quase...
Ouro recua 0,53% hoje, cotado a US$ 3.106, à medida que os investidores aguardam o chamado "Dia da Libertação de Trump",...
A pressão crescente sobre o dólar canadense antes do "Dia da Libertação" diminuiu consideravelmente após os...
O sentimento em Wall Street volta a ser negativo nesta terça-feira, com investidores reagindo ao temor em torno das tarifas, aos dados econômicos...
Aberturas de Vagas de Emprego nos EUA (JOLTS): 7,568M (Previsão 7,6575M, Anterior 7,740M, Revisado para 7,762M) PMI de Manufatura ISM dos EUA:...
Fatos: O par se afastou da área de resistência chave perto de 0.6260. A tendência de médio prazo continua sendo...
As ações da Johnson & Johnson (JNJ.US) caíram mais de 3,5%, para US$ 159,60 no pré-mercado desta terça-feira, após...
PMI Final de Manufatura dos EUA S&P: 50,2 (Previsão 49,9, Anterior 49,8)
Os futuros do Índice de Volatilidade CBOE (VIX) sobem mais de 2% hoje, antes da leitura macroeconômica chave dos EUA, que é o relatório...
Situação Geral do Mercado As ações europeias estão se recuperando significativamente na sessão de hoje, após...
O Banco da Austrália (RBA) decidiu manter a taxa de juros em 4,1%, conforme esperado, e também preservou sua postura atual em seu comunicado....
Os futuros dos EUA permanecem estáveis após um aumento impulsionado pelos dados surpreendentes do PMI de Chicago, que superaram todas as...
CPI da Zona do Euro – Março (prévia): CPI (anual): 2,2% (em linha com a estimativa de 2,2%; anterior: 2,3%) CPI (mensal):...
Ontem, os membros do Federal Reserve Thomas Barkin e John Williams comentaram sobre o estado da economia dos EUA. Abaixo está um resumo de suas...
Vivemos em uma era de turbulência nos mercados financeiros — pandemias, conflitos militares, incerteza política, a iminente crise da...
Principais dados do PMI de março: Espanha PMI Industrial: 49,5 (estimado: 49,7; anterior: 49,7) Suíça PMI Industrial:...
Futuros europeus sobem antes da abertura Trump adota tom mais brando sobre mudanças tarifárias PMI industrial e relatório JOLTS...
