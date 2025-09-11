A falta de gás proveniente da Rússia pode reduzir o PIB da UE em 1.5%
De acordo com os novos cálculos da União Europeia, se a Rússia decidir fechar a torneira de gás para todo o bloco, poderá...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
De acordo com os novos cálculos da União Europeia, se a Rússia decidir fechar a torneira de gás para todo o bloco, poderá...
De acordo com os novos cálculos da União Europeia, se a Rússia decidir fechar a torneira de gás para todo o bloco, poderá...
21:00
Os Índices dos EUA abriram em alta A Goldman Sachs (GS.US) apresenta resultados trimestrais optimistas coinbase(COIN.US) dispara com recuperação...
Os Índices dos EUA abriram em alta A Goldman Sachs (GS.US) apresenta resultados trimestrais optimistas coinbase(COIN.US) dispara com recuperação...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
A Bitcoin e o Ethereum estão a recuperar hoje arrastando o mercado de outras criptomoedas menores. Com o sentimento a melhorar, as chamadas...
A Bitcoin e o Ethereum estão a recuperar hoje arrastando o mercado de outras criptomoedas menores. Com o sentimento a melhorar, as chamadas...
A libra esterlina é a moeda principal com melhor desempenho hoje, com o rally a basear-se nas esperanças crescentes de que a Fed adotará...
A libra esterlina é a moeda principal com melhor desempenho hoje, com o rally a basear-se nas esperanças crescentes de que a Fed adotará...
Nova semana de negociação resulta em ganhos nas bolsas europeias DE30 ultrapassa os 13.000 pontos BASF...
Nova semana de negociação resulta em ganhos nas bolsas europeias DE30 ultrapassa os 13.000 pontos BASF...
Esta semana, não perca: 2ª A 6ª FEIRA - 15h00 ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em...
Esta semana, não perca: 2ª A 6ª FEIRA - 15h00 ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em...
As criptomoedas continuam a subir hoje. A Bitcoin sobe acima dos US$ 22.000, e o Ethereum continua a sua subida para perto dos US$ 1.500....
As criptomoedas continuam a subir hoje. A Bitcoin sobe acima dos US$ 22.000, e o Ethereum continua a sua subida para perto dos US$ 1.500....
A earnings season de Wall Street para o segundo trimestre de 2022 está em curso. Os principais bancos dos EUA iniciaram a maratona de...
A earnings season de Wall Street para o segundo trimestre de 2022 está em curso. Os principais bancos dos EUA iniciaram a maratona de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador