Principais resultados empresariais desta semana (18.07.2022)
A earnings season de Wall Street para o segundo trimestre de 2022 está em curso. Os principais bancos dos EUA iniciaram a maratona de...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas são a classe de ativos com melhor desempenho no início de uma nova semana. As moedas prolongam o movimento ascendente...
Mercados europeus abrem em alta Divulgação de resultados da IBM e Goldman Sachs Decisão de taxa...
Os índices asiáticos negociaram em alta no início de uma nova semana. O Nikkei ganhou 0,5%, o S&P/ASX 200 saltou 1%...
O clima de risk-off dominou o sentimento do mercado esta semana, depois dos dados sobre a inflação nos EUA terem mostrado novamente uma subida...
O índice de confiança dos consumidores da Universidade de Michigan nos EUA subiu para os 51,10 pts em Julho. Mais detalhes sobre a publicação: As...
A produção industrial nos EUA diminuiu para -0,2% em Junho, após uma revisão em baixa de 0,0% MoM em Maio. Os dados ficaram...
A empresa de turismo espacial avançou com novas notícias sobre o estabelecimento da sua nova fábrica de navios da classe Delata- em...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA para Junho foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se melhor do que o esperado,...
