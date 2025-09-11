DE30 com dificuldades em retomar acima da zona dos 12.750 pts
DE30 volta a ter dificuldades em ultrapassar acima da zona dos 12.750 pts O sentimento no mercado europeu melhorou após a última...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Muitos investidores esperavam que a visita do presidente dos EUA à Arábia Saudita pudesse ter impacto no mercado petrolífero. No entanto,...
Apesar do fraco sentimento de ontem, depois da publicação dos resultados trimestrais dos bancos em Wall Street, os principais índices...
Os preços do cobre caíram hoje para valores perto dos 7.000 dólares por tonelada, pela primeira vez desde Novembro de 2020. Curiosamente,...
O par USDCAD atingiu máximos de 20 meses durante a sessão de ontem, depois dos compradores terem conseguido ultrapassara acima dos níveis...
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho nos EUA serão divulgadas às 13h30 Dados realizados...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 0,30%, o Dow Jones caiu 0,46% e o Russell...
O dólar americano recuou ligeiramente e os principais índices de Wall Street conseguiram recuperar algumas das perdas iniciais na sequência...
