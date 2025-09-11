Índices americanos apagam algumas das perdas após comentários de Waller
O dólar americano recuou ligeiramente e os principais índices de Wall Street conseguiram recuperar algumas das perdas iniciais na sequência...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O dólar americano recuou ligeiramente e os principais índices de Wall Street conseguiram recuperar algumas das perdas iniciais na sequência...
O dólar americano recuou ligeiramente e os principais índices de Wall Street conseguiram recuperar algumas das perdas iniciais na sequência...
MUFG emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USD/CAD. O banco recomenda a colocação de uma ordem pendente de...
MUFG emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USD/CAD. O banco recomenda a colocação de uma ordem pendente de...
O Twitter (TWTR.US) tem estado nas bocas do mundo durante a última semana. Na sexta-feira, os investidores foram apanhados de surpresa pela notícia...
O Twitter (TWTR.US) tem estado nas bocas do mundo durante a última semana. Na sexta-feira, os investidores foram apanhados de surpresa pela notícia...
A temporada das earnings trimestrais das empresas de Wall Street abriu hoje e como já é habitual, foram os bancos que começaram...
A temporada das earnings trimestrais das empresas de Wall Street abriu hoje e como já é habitual, foram os bancos que começaram por...
A corrida ao dólar continua e o par EURUSD continua a ser pressionado. Durante esta sessão, o par chegou a testar a marca dos 0,99....
A corrida ao dólar continua e o par EURUSD continua a ser pressionado. Durante esta sessão, o par chegou a testar a marca dos 0,99. Muito...
O preço do Crude caiu abaixo dos níveis de 24 de Fevereiro, quando a Rússia deu início à invasão na Ucrânia....
O preço do Crude caiu abaixo dos níveis de 24 de Fevereiro, quando a Rússia deu início à invasão na Ucrânia....
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
O número de americanos que se inscreveram para a obtenção dos subsídios de desemprego foi de 0,244 milhões na...
O número de americanos que se inscreveram para a obtenção dos subsídios de desemprego foi de 0,244 milhões na...
DE30 testa a zona dos 12.600 pts Hugo Boss (BOSS.DE) avança com projeções otimistas para o resto do ano A...
DE30 testa a zona dos 12.600 pts Hugo Boss (BOSS.DE) avança com projeções otimistas para o resto do ano A...
O índice alemão continua a ter dificuldades em recuperar junto dos mínimos atingidos este ano. Gráfico semanal O DE30...
O índice alemão continua a ter dificuldades em recuperar junto dos mínimos atingidos este ano. Gráfico semanal O DE30...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador