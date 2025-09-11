USD recupera após a publicação do relatório do IPC nos EUA
O tão aguardado relatório da inflação, segundo o IPC, acaba de ser divulgada e mostrou mais uma vez uma aceleração...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O tão aguardado relatório da inflação, segundo o IPC, acaba de ser divulgada e mostrou mais uma vez uma aceleração...
A Delta Air Lines (DAL.US) ficou aquém dos resultados para o segundo trimestre, uma vez que as margens foram prejudicadas pelos preços mais...
A Bitcoin voltou a posicionar-se abaixo da marca dos $20.000 durante o fim-de-semana, mas os compradores estão a ter dificuldades em manter...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
A amplamente observada inflação do IPC dos EUA para junho acaba de ser divulgada e mostrou uma enorme aceleração no crescimento...
A inflação, segundo o relatório do IPC dos EUA referente ao mês de Junho será divulgada hoje às 13:30 . As expectativas...
DE30 tenta recuperar parte das quedas desta manhã A inflação, segundo o relatório do IPC, na Alemanha em linha como esperado Número...
O par EURUSD tem se mantido "estável" junto da paridade, uma vez que o USD devolveu grande parte dos ganhos, mas as perspectivas para...
O Banco Central da Nova Zelândia decidiu aumentar as taxas de juro em 50 pontos base, passando as taxas de juro de referência para os 2,50%,...
Os mercados europeus começaram as negociações desta manhã em terreno negativo. Embora a sessão asiática tenha...
