Bitcoin volta a posicionar-se abaixo dos 20.000$📉
A Bitcoin está mais uma vez a posicionar-se abaixo da barreira psicológica dos 20.000 dólares e está a provocar quedas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Bitcoin está mais uma vez a posicionar-se abaixo da barreira psicológica dos 20.000 dólares e está a provocar quedas...
A Bitcoin está mais uma vez a posicionar-se abaixo da barreira psicológica dos 20.000 dólares e está a provocar quedas...
O USD continua a pressionar o euro, levando o par a atingir a paridade pela primeira vez desde finais de 2002. As preocupações com a recessão...
O USD continua a pressionar o euro, levando o par a atingir a paridade pela primeira vez desde finais de 2002. As preocupações com a recessão...
O EURUSD está hoje no centro das atenções. Após vários meses de queda, o euro está próximo da paridade...
O EURUSD está hoje no centro das atenções. Após vários meses de queda, o euro está próximo da paridade...
Índices europeus seguem em baixa EURUSD cada vez mais próximo da paridade Índice ZEW na Alemanha e relatório...
Índices europeus seguem em baixa EURUSD cada vez mais próximo da paridade Índice ZEW na Alemanha e relatório...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 1,15%, o Dow Jones desceu 0,52% e o Nasdaq desceu...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 1,15%, o Dow Jones desceu 0,52% e o Nasdaq desceu...
As acções da Lululemon (LULU.US), Under Armour (UAA.US) caíram 3,95% e 4,50%, respectivamente, esta segunda-feira depois de a...
As acções da Lululemon (LULU.US), Under Armour (UAA.US) caíram 3,95% e 4,50%, respectivamente, esta segunda-feira depois de a...
O par eur/usd continua a ser negociado em baixa durante esta sessão e aproxima-se cada vez mais da paridade. As quedas nas equities estão...
O par eur/usd continua a ser negociado em baixa durante esta sessão e aproxima-se cada vez mais da paridade. As quedas nas equities estão...
Morgan Stanley recomenda entradas longas no par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par EUR/USD: Entrada:1.0057 Target:0.9700 Stop:...
Morgan Stanley recomenda entradas longas no par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par EUR/USD: Entrada:1.0057 Target:0.9700 Stop:...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador