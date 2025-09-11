Destaques da manhã (01.04.2025)
O sentimento nos mercados da Ásia-Pacífico (APAC) está apresentando leve melhora, após uma onda de perdas que atingiu as...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados caíram amplamente devido ao aumento das preocupações com a guerra comercial, com a aproximação do "Dia...
A fornecedora de nuvem para IA CoreWeave, apoiada pela Nvidia, viu suas ações caírem quase 8% para US$ 36,90 nesta segunda-feira,...
As ações da Moderna despencaram após a renúncia de um importante regulador da FDA. A Palo Alto Networks teve seu preço-alvo...
11:30 BRT, Estados Unidos - Índice de Negócios de Fabricação da Fed de Dallas para março: Atual: -146,3 vs...
Os mercados estão começando a semana em um clima de grande nervosismo. Trinta minutos após a abertura em Wall Street, os principais...
11:45 da manhã (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados do PMI de março: PMI de Chicago: resultado 47,6 vs previsão...
O presidente Trump planeja apresentar um amplo conjunto de novas tarifas em 2 de abril, data que ele chamou de “Dia da Libertação”...
Os futuros dos EUA retrocedem em meio a uma queda generalizada nos mercados de ações. O Nasdaq liderou as perdas com um desempenho inferior...
Fatos: O TNOTE se recuperou a partir da média móvel exponencial curta de 30 dias, testando o limite superior da consolidação...
09:00 AM BRT, Alemanha - Dados de Inflação de Março: IPC da Alemanha: atual 0,3% MoM vs previsão 0,3% MoM; anterior...
As bolsas europeias seguem em queda, ampliando as perdas iniciadas após o anúncio das mudanças tarifárias sobre as importações...
O iene japonês está deixando para trás as demais moedas do G10, com valorização de quase 0,5% frente ao dólar...
A agenda econômica para segunda-feira segue leve, mas ainda temos alguns dados-chave dos EUA e da Zona do Euro que podem gerar volatilidade no EUR/USD:...
03:00 da manhã (horário de Brasília), Alemanha – Dados de Vendas no Varejo de fevereiro: Índice de Preços de...
Wall Street encerrou a sessão de sexta-feira com perdas significativas (S&P 500: -2%, DJIA: -1,7%, Nasdaq: -2,7%, Russell 2000: -2,05%). A...
Resumo Diário: Mercados dos EUA Recua em Meio a Dados Macroeconômicos e Preocupações com Tarifas Os principais índices...
Os futuros do índice CBOE VIX (VIX) dispararam quase 6% hoje, após os dados macroeconômicos dos EUA saírem desfavoráveis...
A semana que muitos investidores aguardavam está chegando. Na próxima semana, o mercado com certeza se concentrará nas novas tarifas...
