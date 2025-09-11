Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 08/07/2022
Os índices dos EUA terminam o dia de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,50%, o Dow Jones subiu 1,20% e o Nasdaq subiu 2,28%. Russell...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA terminam o dia de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,50%, o Dow Jones subiu 1,20% e o Nasdaq subiu 2,28%. Russell...
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
SEB recomenda entradas longas no par EUR/USD. O Banco recomenda entradas longas no par cambial EUR/USD com os seguintes níveis: Entrada:1.0182 Target:1.0400 Stop:...
SEB recomenda entradas longas no par EUR/USD. O Banco recomenda entradas longas no par cambial EUR/USD com os seguintes níveis: Entrada:1.0182 Target:1.0400 Stop:...
Os preços do petróleo subiram acentuadamente esta quinta-feira, contudo a publicação dos relatórios de hoje do Departamento...
Os preços do petróleo subiram acentuadamente esta quinta-feira, contudo a publicação dos relatórios de hoje do Departamento...
A Energy Information Administration informou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural aumentou apenas 60 mil milhões de pés...
A Energy Information Administration informou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural aumentou apenas 60 mil milhões de pés...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
O índice de referência alemão está no meio de uma correcção ascendente a curto prazo. Gráfico...
O índice de referência alemão está no meio de uma correcção ascendente a curto prazo. Gráfico...
As actas da última reunião do BCE acabam de ser divulgadas, mas não causaram grandes movimentos nos mercados. Aqui estão...
As actas da última reunião do BCE acabam de ser divulgadas, mas não causaram grandes movimentos nos mercados. Aqui estão...
As ações da Airbus (AIR.DE) mantiveram-se estáveis na primeira metade deste ano. Enquanto que as acções registaram...
As ações da Airbus (AIR.DE) mantiveram-se estáveis na primeira metade deste ano. Enquanto que as acções registaram...
Cerca de 235 mil novos norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídio de desemprego na semana que terminou...
Cerca de 235 mil novos norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídio de desemprego na semana que terminou...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador