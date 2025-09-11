Cripto ativos: Bitcoin continues to wobble
Dificuldades de mining da BTC continua elevada, apesar das recentes quedas nos preços O UberEats permite pagamentos em DOGECOIN Vasil, hard...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Dificuldades de mining da BTC continua elevada, apesar das recentes quedas nos preços O UberEats permite pagamentos em DOGECOIN Vasil, hard...
Dificuldades de mining da BTC continua elevada, apesar das recentes quedas nos preços O UberEats permite pagamentos em DOGECOIN Vasil, hard...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Índices europeus seguem mistos DE30 recua 100 pts, depois de ter começado a sessão em terreno positivo Airbus...
Índices europeus seguem mistos DE30 recua 100 pts, depois de ter começado a sessão em terreno positivo Airbus...
O Banco Central da Austrália (RBA) vai anunciar a sua próxima decisão de política monetária amanhã às...
O Banco Central da Austrália (RBA) vai anunciar a sua próxima decisão de política monetária amanhã às...
índices europeus seguem em terreno negativo Bolsas americanas encerradas devido ao feriado nos EUA Decisão do RBA,...
índices europeus seguem em terreno negativo Bolsas americanas encerradas devido ao feriado nos EUA Decisão do RBA,...
O sentimento no mercado voltou a deteriorar-se ligeiramente após a notícia de um novo pico nos casos Covid na China ter aparecido. No...
O sentimento no mercado voltou a deteriorar-se ligeiramente após a notícia de um novo pico nos casos Covid na China ter aparecido....
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador