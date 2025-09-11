📢Riscos de recessão estão a aumentar❓
"Penso que agora compreendemos melhor a atual situação sobre a inflação", disse Jerome Powell numa conferência...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
A Robinhood (HOOD.US) tem registado períodos de elevada volatilidade nos últimos dias, depois de terem sido divulgadas algumas notícias...
A bolsa portuguesa está a ser negociado em baixa esta sessão, acompanhando a tendência geral dos pares europeus que também estão...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a linha de tendência de alta 12.700 pts O presidente do Grupo Adler diz...
Apesar dos inventários de petróleo terem registado uma queda superior à esperada pelos analistas, os preços do petróleo...
Índices europeus seguem em terreno negativo OPEP deverá anunciar as metas para os próximos meses de Julho e Agosto hoje Decisão...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, mas as perdas não foram tão grandes como no...
As acções da Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.US) caíram quase 22,0% esta quarta-feira após a empresa ter apresentado uma queda...
