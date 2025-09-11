Forum do BCE em Portugal: Principais comentários dos responsáveis da Fed, BCE e do BoE
O Banco Central Europeu realizou hoje uma conferência na qual participaram os responsáveis dos três bancos centrais mais importantes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ethereum O mercado de criptomoedas tem vindo a registar uma tendência descendente nos últimos tempos. Apesar de uma correcção...
Devido a razões técnicas, a publicação do relatório da semana passada foi adiada para hoje. No entanto, a publicação...
O franco suíço tem vindo a recuperar consideravelmente desde que o banco central suiço decidiu surpreender os mercados, na semana...
O petróleo está novamente a subir, embora até há bem pouco tempo o preço estivesse perto dos $100,00 por barril. O Brent...
O preço da Bitcoin caiu quase 10% esta semana, passando de $21.800 a 26 de Junho para os $19.856. A Bitcoin continua a apresentar alguns sinais...
A taxa de inflação anual na Alemanha caiu para 7,6% YoY em Junho, de 7,9% YoY no mês anterior e abaixo das estimativas de mercado de...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa mais uma vez a zona de suporte marcada pelos 13.000 pts Ações da...
