ABERTURA EUA: Sexta-feira negativa após PCE acima do esperado. "Magnificent 7" amplia perdas.
📉 Wall Street inicia o pregão em queda após leitura de PCE acima do esperado, reforçando a postura cautelosa do Fed em manter os juros...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
📉 Wall Street inicia o pregão em queda após leitura de PCE acima do esperado, reforçando a postura cautelosa do Fed em manter os juros...
8:00 BRT, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para março: Expectativas de Inflação...
12:30 PM GMT (08:30 AM BRT), Estados Unidos - Dados de Inflação de Fevereiro: Índice de Preços PCE Subjacente: atual...
Situação geral do mercado: As ações europeias continuam suas quedas, que começaram após o anúncio das...
________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Fatos: Tanto o MACD quanto o RSI formaram uma divergência de baixa com um topo mais baixo. Uma possível formação...
A semana que se aproxima tem sido muito aguardada pelos investidores. A volatilidade relacionada ao reposicionamento de capitais entre os trimestres coincidirá...
Os futuros dos EUA retrocedem enquanto os mercados assimilam as recentes medidas tarifárias do presidente Donald Trump, após seu anúncio...
O sentimento do mercado de ações dos EUA enfraqueceu mais uma vez, com o Nasdaq a caminho de fechar seu trimestre mais fraco desde 2023....
Mercados em cautela antes do PCE dos EUA; dados fracos da Europa pressionam euro 📉 Os principais índices dos EUA operam em queda nesta manhã,...
Dados econômicos da zona do euro pressionam o euro e reforçam apostas em cortes de juros pelo BCE Variação no Desemprego...
IPC francês (NSA, preliminar de março) ficou em 0,8% vs. 0,9% esperado e 0,8% anterior (0,2% MoM vs. 0,3% esperado e 0% anterior). IHPC...
PIB (YoY): 1,5% (Previsão: 1,4% | Anterior: 1,4%) PIB (QoQ): 0,1% (Previsão: 0,1% | Anterior: 0,1%) Vendas...
Sentimento do Consumidor Alemão GfK: -24,5 (Previsão -22,5, Anterior -24,7) O sentimento dos consumidores alemães enfraqueceu inesperadamente,...
A sessão de ontem foi marcada por quedas nos principais índices, com o S&P 500 se aproximando do fechamento de seu pior trimestre...
Os índices dos EUA caíram na sessão de hoje em resposta ao anúncio de Trump sobre tarifas sobre carros e peças de...
A Philip Morris lançou oficialmente nesta quinta-feira seu dispositivo de tabaco aquecido IQOS em Austin, Texas, com preço de US$ 60,...
As ações da GameStop caíram quase 15% hoje, apagando a recuperação de ontem, que foi impulsionada principalmente pela...
As ações da Dollar Tree dispararam quase 10% nesta quarta-feira após a varejista anunciar a venda da sua problemática cadeia...
EUR/CAD está sendo negociado 2 desvios-padrão acima da média móvel simples de 200 dias (SMA200). O Banco do Canadá...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador