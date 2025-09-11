Oportunidades de negociação - GBP/USD
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A bolsa portuguesa conseguiu terminar a sessão de ontem em alta, ao contrário dos pares europeus que, na sua maioria, terminaram o dia em...
A divulgação dos dados sobre o PIB dos EUA, bem como os dados sobre a inflação na Alemanha e o painel de discussão dos...
Índices europeus seguem em baixa Dados do IPC na Alemanha e Espanha Evento do BCE irá contar com as declarações...
Os índices de Wall Street terminaram ontem as negociações com grandes perdas. O S&P 500 caiu 2,01%, o Dow Jones caiu 1,56%...
Ariana Nunes, autora do best-seller Multiplique o seu Dinheiro e criadora do canal de Youtube de literacia financeira Renda Maior, irá...
Os índices europeus acabaram por devolver grande parte dos ganhos iniciais desta sessão, depois dos dados publicados sobre a economia norte-americano...
O índice de confiança dos consumidores realizado pelo Conference Board para Junho caiu de 103,2 no mês anterior para 98,7 pontos, muito...
O índice de Confiança do Consumidor do Conference Board diminuiu para 98,7 em Junho, a partir dos 106,4 do mês anterior e abaixo das...
Cobre Os lucros das empresas na China registaram uma nova queda mensal, sugerindo a possibilidade de introduzir novas medidas destinadas...
