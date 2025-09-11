DE30 teste o limite superior da estrutura
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa o limite superior da estrutura próxima dos 13.290 pts A...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As preocupações sobre o estado da economia global têm colocado os preços dos metais industriais. sob pressão O cobre...
Índices europeus seguem em terreno positivo Encomendas de bens duradouros nos EUA e vendas pendentes no país Declarações...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta esta madrugada. O Nikkei saltou 1,5%, S&P/ASX 200 subiu 2% e...
A FedEx (FDX.US) divulgou os seus resultados trimestrais referentes ao último trimestre, bem como para o resto do ano, após o encerramento...
Durante o seu testemunho semestral no Congresso esta semana, o Presidente do Fed Powell disse que havia 2 factores que encorajaram a Fed a aumentar as...
As ações da Zendesk (ZEN.US), empresa americana de software, subiram mais de 50% durante o "premarket" desta sessão, na...
As criptomoedas continuam a tentar recuperar parte das últimas quedas esta semana, depois dos ativos de risco terem voltado a registar fortes quedas. A...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
