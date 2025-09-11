Oportunidades de negociação - US500
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em terreno positivo Índice IFO abaixo das expectativas Ações da Zalando (ZAL.DE) caíram...
O WTI está mais uma vez a aproximar-se dos 104 dólares por barril esta sexta-feira, mas em termos da variação semanal,...
• Índices europeus seguem em terreno positivo • Índice IFO de Junho • índice de confiança do consumidor...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. S&P 500 ganhou 0,95%, Dow Jones subiu 0,64 e Nasdaq adicionou...
COMEÇAREMOS ÀS 20h00⏰
O PMI de serviços caiu de 53,4 em Maio para 51,6 em Junho e muito abaixo das estimativas dos analistas de 53,5, uma estimativa preliminar mostrou. -...
A moeda húngara está hoje a perder mais de 1% em relação ao dólar e ao euro, depois do banco central da Hungria ter...
O gás natural armazenado nos Estados Unidos aumentou 74 mil milhões de pés cúbicos na semana que terminou a 17 de Junho, em...
O índice PMI industrial caiu para 52,40 em Junho de 57,0 em Maio, muito abaixo das previsões de 56,5, segundo estimativas preliminares. O...
As ações da Kellogg (K.US), a empresa americana, disparam na terça-feira com a notícia de uma separação...
