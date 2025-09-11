Pedidos semanais de desemprego nos EUA acima das previsões
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego rondou os 229 mil na semana que terminou a...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego rondou os 229 mil na semana que terminou a...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego rondou os 229 mil na semana que terminou a...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Índices europeus seguem em baixa DE30 atinge mínimos dos últimos 3 meses, perto da marca dos 12.900 pts Alemanha...
Índices europeus seguem em baixa DE30 atinge mínimos dos últimos 3 meses, perto da marca dos 12.900 pts Alemanha...
A publicação dos índices PMIs estão em destaque esta sessão. Os PMIs de França e Alemanha foram os mais acompanhados....
A publicação dos índices PMIs estão em destaque esta sessão. Os PMIs de França e Alemanha foram os mais acompanhados....
O preço do gás natural dos EUA (NATGAS) tem vindo a cair a pique ao longo das últimas sessões. No entanto, recentemente os...
O preço do gás natural dos EUA (NATGAS) tem vindo a cair a pique ao longo das últimas sessões. No entanto, recentemente os...
Índices europeus seguem em baixa Destaque para as publicações dos índices PMIs na Europa e nos EUA Segundo...
Índices europeus seguem em baixa Destaque para as publicações dos índices PMIs na Europa e nos EUA Segundo...
Os índices dos EUA ainda tentaram retomar os ganhos durante a sessão de ontem, mas acabaram por terminar o dia em terreno negativo. O...
Os índices dos EUA ainda tentaram retomar os ganhos durante a sessão de ontem, mas acabaram por terminar o dia em terreno negativo. O...
As acções da Winnebago (WGO.US) subiram mais de 6,0% esta quarta-feira após a empresa ter apresentado os seus resultados trimestrais...
As acções da Winnebago (WGO.US) subiram mais de 6,0% esta quarta-feira após a empresa ter apresentado os seus resultados trimestrais...
Apesar do início negativo desta sessão, os compradores acabaram por retomar o controlo nos principais índices de Wall Street. O Dow...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador