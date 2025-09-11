Calendário económico: Testemunho de Powell no Senado em destaque
Índices europeus seguem em baixa Powell irá comparecer no Senado Calendário económico marcado sobretudo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices dos EUA estiveram a ser negociados em alta a sessão de ontem após o longo fim-de-semana que foi prolongado pelo...
A Haptic technology, apesar da sua crescente utilização e potencial de crescimento, ainda continua a ser uma empresa despercebida. A Haptics...
Petróleo O recente recuo no preço do petróleo foi liderada por 2 factores - preocupações com o abrandamento económico,...
Os dados sobre as vendas a retalho canadianas para Abril foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se melhor do que o esperado,...
Um dos maiores conglomerados de mercadorias do mundo, as ações da Rio Tinto estão hoje a valorizar, com as notícias positivas...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
USDJPY continua a subir durante a sessão de hoje. Os compradores conseguiram quebrar acima da zona de resistência nos 136.00, atingindo...
As acções da Kellogg Co (K.US) estão a subir mais de 8,0% antes da abertura do mercado norte-americano, depois da empresa planear...
