Índice Kansas City do Fed fica acima do esperado
O Índice Composto do Fed de Kansas City registrou -2 contra -5 esperado e -5 anterior. O setor manufatureiro apresentou melhora, ficando em 1...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
IA Variação do Gás Natural (BCF): Atual 37B (Previsão 34B, Anterior 9B) Os estoques de gás natural começam...
18:00 BRTT, Estados Unidos - Índice de Vendas de Casas Pendentes para Fevereiro: Real: 72 contra 70,6 anterior; Vendas de Casas...
Fabricantes de automóveis dos EUA caem com tarifa de importação de 25% de Trump Ações da AMD caem após...
Os futuros dos EUA se recuperam após uma jornada marcada pela aversão ao risco, impulsionada por diversos fatores, incluindo a evolução...
As ações da Robinhood Markets Inc. (HOOD.US) ganharam destaque após o evento de lançamento de produtos realizado na quarta-feira,...
PIB dos EUA no 4T 2024 (final, QoQ): 2,4% (previsão: 2,3%) Índice de Preços PCE Núcleo (final): 2,6% (previsão:...
Situação geral do mercado: As ações europeias seguem em queda hoje, estendendo a correção negativa iniciada ontem....
Ontem, Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre automóveis, sinalizando que poderia oferecer uma redução tarifária à...
As ações das montadoras europeias estão despencando depois que o ex-presidente Donald Trump anunciou uma tarifa “permanente”...
📈 EUR/USD ensaia recuperação após mais de uma semana de quedas consecutivas, mas esse alívio pode ser passageiro. O aumento...
Alberto Musalem, do Federal Reserve, sinalizou ontem que o risco de leituras mais altas da inflação nos Estados Unidos aumentou claramente....
A quinta-feira será repleta de dados dos Estados Unidos (PIB trimestral, PCE, pedidos de auxílio-desemprego e mudanças nos estoques...
Os índices de ações em Wall Street voltaram a uma correção ontem (Nasdaq: -2%, S&P500: -1,1%, DJIA: -0,3%, Russell...
O S&P 500 caiu 1,22%, estendendo sua pior sequência trimestral desde 2023, enquanto o Nasdaq 100 recuou 2% e o Dow Jones 30 perdeu 0,4%. A sessão...
A análise do múltiplo Preço/Lucro (P/L) das chamadas “7 Magníficas” – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon,...
Tesla (TSLA.US) recua quase 6% hoje, contribuindo para a queda mais ampla de 1,6% no índice Nasdaq. Ao lado da Nvidia, a empresa está entre...
Os futuros do índice Nasdaq 100 caem quase 1,5% nesta terça-feira, interrompendo uma sequência de três dias de alta, à...
Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, comentou hoje sobre o estado da economia dos EUA, destacando uma incerteza significativa...
