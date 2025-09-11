O banco holandês ABN AMRO valoriza depois de notícias sobre um possível takeover pelo BNP Paribas
As acções do banco estatal ABN AMRO (ABN.NL) subiram até 18% depois da agência Bloomberg ter relatado, citando pessoas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As acções do banco estatal ABN AMRO (ABN.NL) subiram até 18% depois da agência Bloomberg ter relatado, citando pessoas...
A produção industrial nos EUA aumentou 0,2% MoM em Maio, após 1,1% MoM em Abril e abaixo do consenso do mercado de um MoM de 0,4%. Relatório...
A produção industrial nos EUA aumentou 0,2% MoM em Maio, após 1,1% MoM em Abril e abaixo do consenso do mercado de um MoM de 0,4%. Relatório...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 começa a dar sinais de recuperação Ações...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 começa a dar sinais de recuperação Ações...
Os mercados têm sido abalados ao longo das últimas sessões à medida que o clima de risk-off tem dominado as últimas sessões....
Os mercados têm sido abalados ao longo das últimas sessões à medida que o clima de risk-off tem dominado as últimas sessões....
A subida surpreendente de 50 pontos base da taxa de juro ontem pelo Swiss National Bank desencadeou fortes movimentos de afastamento de...
A subida surpreendente de 50 pontos base da taxa de juro ontem pelo Swiss National Bank desencadeou fortes movimentos de afastamento de...
Índices europeus estão a tentar recuperar parte das últimas quedas Declarações de Powell sobre o papel...
Índices europeus estão a tentar recuperar parte das últimas quedas Declarações de Powell sobre o papel...
Os índices dos EUA caíram ontem. O Dow Jones caiu 2,42% e quebrou abaixo da marca dos 30.000 pts. S&P 500 caiu 3,25%, Nasdaq...
Os índices dos EUA caíram ontem. O Dow Jones caiu 2,42% e quebrou abaixo da marca dos 30.000 pts. S&P 500 caiu 3,25%, Nasdaq...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
- Powell voltou a reforçar a necessidade de se baixar a taxa de inflação; - A inflação precisa de ser reduzida para...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador