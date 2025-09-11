Destaques da conferência de imprensa dada por Powell
- Powell voltou a reforçar a necessidade de se baixar a taxa de inflação; - A inflação precisa de ser reduzida para...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Reserva Federal aumentou as taxas de juro em 75 pontos base para 1,5%-1,75%, tal como os investidores esperavam. Esta decisão surge depois...
O Federal Open Market Committee (FOMC) acaba de anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro. A Reserva Federal norte-americana aumentou...
O par cambial EURUSD tem vindo a ser negociado em baixa há muito tempo. Embora a volatilidade no principal par cambial tenha sido elevada recentemente,...
As vendas a retalho nos EUA caíram inesperadamente 0,3% MoM em Maio, muito abaixo das estimativas dos analistas de um aumento de 0,2%. Também...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero após a sua...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA para Maio foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se mais fraco do que o esperado,...
O BCE anunciou hoje uma reunião de emergência para discutir as condições do mercado no meio de projecções de uma...
O sell-off no mercado das criptos está a colocar a maior criptomoeda mais uma vez sob pressão. Os vendedores estão novamente a estar...
As expectativas do mercado para a reunião de hoje da FOMC são claras - os investidores esperam que a Fed anuncie um aumento das taxas de...
