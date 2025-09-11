DE30 volta a testar o limite inferior do range
Índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Compradores têm conseguido manter o DE30 acima da zona de suporte...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Compradores têm conseguido manter o DE30 acima da zona de suporte...
Assista agora ao vídeo de oportunidade no EUR/USD.
As criptomoedas têm estado a desvalorizar desde Novembro de 2021, mas as últimas semanas têm sido particularmente dolorosas para o mercado...
Esta quarta-feira será dos dias mais importantes para os mercados, os investidores estarão atentos ao desfecho da reunião da FOMC...
Índices europeus seguem em terreno positivo Decisão da Fed sobre as taxas de juro será anunciada hoje às 19:00 O...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações na sua maioria em baixa. O S&P 500 caiu 0,38%, o Dow Jones caiu 0,50%...
As acções da Oracle (ORCL.US) estão a subir mais de 9% esta terça-feira depois de a empresa de tecnologia informática...
A Microstrategy, de Michael Saylor, tem vindo a desvalorizar fortemente ao longo das últimas sessões, à medida que o mercado das criptomoedas...
