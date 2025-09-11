Abertura do Mercado Americano: Wall Street tenta reagir depois do pânico de segunda-feira
Bolsas dos EUA abriram em alta US2000 perto do suporte principal Coinbase (COIN.US) planeia demitir 18,0% de sua força de trabalho...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
US indices slumped yesterday as inflation concerns boost odds of a bigger-than-expected Fed rate hike. S&P 500 dropped 3.88%, Dow Jones moved...
