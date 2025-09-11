Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 14/06/2022
Os índices dos EUA caíram ontem à medida que as preocupações com a inflação aumentam as probabilidades...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Um relatório macro chave do dia - relatório CPI dos EUA para maio - foi lançado às 13h30 BST. O mercado esperava que o crescimento...
O Banco do Canadá divulgou a sua Revisão do Sistema Financeiro, que indicou possíveis problemas com o mercado imobiliário....
Os analistas da UBS atualizaram as projeções para as ações Tesla para 'Comprar' hoje, apontando para um potencial de...
Inflação deverá permanecer elevada Preços da energia, problemas de abastecimento mais baixos levarão a uma inflação...
Os retalhistas dos EUA causaram alguma agitação nos mercados no início desta semana. A Target advertiu que os seus resultados serão...
Como já era de esperar, o BCE decidiu manter as taxas de juro inalteradas e irá terminar com o QE o mais cedo, no dia 1 de Julho....
O Euro está estável antes da decisão do BCE, enquanto o DAX perde 0,5%. Espera-se que o BCE comunique o fim do QE e possa dar sinais...
As empresas de urânio tiveram um rali forte no primeiro trimestre do ano, mas foi interrompido e alguns sofreram vendas consideráveis nos...
