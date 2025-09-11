Lira turca sob pressão. Aumenta os riscos de se impor controlos de capitais no país!
A Lira turca continua a perder fortemente e está muito próxima dos máximos históricos, segundo o par USDTRY. A próxima...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Lira turca continua a perder fortemente e está muito próxima dos máximos históricos, segundo o par USDTRY. A próxima...
As acções do Credit Suisse, um banco suíço com uma história de mais de 160 anos, subiram inesperadamente após...
O Banco Central Europeu vai anunciar uma decisão sobre a política monetária amanhã às 12:45. O mercado não espera...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a zona da neckline do padrão gráfico - head and shoulders Ações...
A bolsa portuguesa conseguiu fechar a sessão de ontem em terreno positivo e esteve a maior parte da sessão a registar ganhos na ordem dos...
O HSCEI (CHNComp) subiu mais de 2,5% durante esta madrugada e foi um dos índices com melhor desempenho durante a sessão asiática....
Índices europeus encontram-se a recuar no início das negociações do mercado europeu Relatório do API mostrou,...
Os índices dos EUA conseguiram apagar as quedas e terminar as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu...
As ações da gigante petrolífero ExxonMobil (XOM.US) estão a valorizar mais de 3% e está a ser negociado acima da...
