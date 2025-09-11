Bitcoin continua com dificuldades em ultrapassar acima dos $30.000
O preço da Bitcoin continua a recuar, e chegou a estar a ser negociada esta madrugada perto da marca dos 29.000 dólares. Será que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O preço da Bitcoin continua a recuar, e chegou a estar a ser negociada esta madrugada perto da marca dos 29.000 dólares. Será que...
O preço da Bitcoin continua a recuar, e chegou a estar a ser negociada esta madrugada perto da marca dos 29.000 dólares. Será que...
As acções das cadeias retalhistas Target e Walmart estão a desvalorizar quase 2,0% durante esta sessão de terça-feira....
As acções das cadeias retalhistas Target e Walmart estão a desvalorizar quase 2,0% durante esta sessão de terça-feira....
Petróleo Barclays aumentou a previsão do preço do petróleo e agora vê barril de Brent a $113 no final do...
Petróleo Barclays aumentou a previsão do preço do petróleo e agora vê barril de Brent a $113 no final do...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
A altura de se começar a reduzir as expectativas sobre os lucros das empresas cotadas em Wall Street está a começar. Ainda recentemente,...
A altura de se começar a reduzir as expectativas sobre os lucros das empresas cotadas em Wall Street está a começar. Ainda recentemente,...
Índices europeus seguem em baixa DE30 volta a testar a linha de tendência de alta As ações da Adidas deixarão...
Índices europeus seguem em baixa DE30 volta a testar a linha de tendência de alta As ações da Adidas deixarão...
A decisão do RBA acabou por se tornar mais hawkish do que se esperava. Embora a estimativa mediana fosse de um aumento da taxa de 25 pontos base,...
A decisão do RBA acabou por se tornar mais hawkish do que se esperava. Embora a estimativa mediana fosse de um aumento da taxa de 25 pontos base,...
Índices europeus seguem em baixa Mercado das criptomoedas volta a registar fortes quedas AUDUSD anula todos os ganhos após...
Índices europeus seguem em baixa Mercado das criptomoedas volta a registar fortes quedas AUDUSD anula todos os ganhos após...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 0,31%, o Dow Jones subiu 0,05% e o Nasdaq adicionou...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador