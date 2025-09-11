Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/06/2022
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 0,31%, o Dow Jones subiu 0,05% e o Nasdaq adicionou...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
O gigante de tecnologia Amazon realizou seu primeiro stock split em 23 anos. A empresa agora está a subir mais de 3% a mais. Graças...
O EUR/USD está numa zona importante, especificamente no suporte da linha de tendência de alta. O EURUSD está a ser negociado em...
A primeira sessão da semana em Wall Street começa com ganhos em todos os índices de ações, que recuperaram das quedas...
O par USD/JPY subiu para níveis não vistos desde 2002. Um dos catalisadores para a fraqueza do iene japonês hoje é o mercado...
Parece que as esperanças iniciais de se poder exportar os cereais da Ucrânia para evitar uma crise alimentar global podem ser ilusórias....
Didi Global (DIDI.US) está a subir no pré-mercado de hoje. As ações da empresa estão a ser negociadas 60% acima...
O setor de criptomoedas foi posto à prova antes do fim de semana e defendeu os principais níveis. O preço da Bitcoin finalmente...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
