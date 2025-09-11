O DE30 faz outro teste à resistência dos 14,575
Bolsas europeias negociam em alta DE30 faz outro teste de resistência de 14.575 pts Beiersdorf substituirá...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As próximas 24 horas serão interessantes para os traders de GBPAUD. O Reserve Bank of Australia está programado para anunciar as decisões...
Mercados europeus devem abrir em alta Petróleo ganha após aumento de preço da Saudi Aramco Decisão...
Os índices da Ásia-Pacífico negociaram em alta no início da nova semana. O Nikkei subiu 0,6%, o Kospi subiu 0,4% e os...
A economia americana acrescentou 390k novos empregos em Maio, em comparação com um aumento de 428k em Abril e acima das expectativas do...
Os dados do ADP divulgados esta 5ª feira mostram uma quebra na criação de emprego durante o mês de Maio. O relatório do...
