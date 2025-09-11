ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Estoques de petróleo nos EUA vieram muito abaixo do esperado. Petróleo WTI reage imediatamente!
📊 EIA – Relatório de Estoques de Petróleo dos EUA Petróleo Bruto: -3,341 milhões de barris (Previsão:...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sentimento geral do mercado em Wall Street continua frágil, pressionado pelas perdas nas grandes empresas de tecnologia, com Nvidia, Tesla e Taiwan...
Os futuros dos Estados Unidos estão em baixa, com as tarifas comerciais iminentes ainda sendo o principal foco. Os mercados também estão...
O ouro superou amplamente o S&P 500 até agora em 2025. Não se trata apenas de uma estatística impressionante, mas de uma mudança...
As ações da GameStop dispararam até 12% após a varejista de videogames anunciar que seu conselho de administração...
A guerra comercial iniciada por Donald Trump está a todo vapor. A disputa, que começou no início de fevereiro, muda constantemente...
Situação geral do mercado: As ações europeias estão em queda hoje, anulando parte dos ganhos registrados nos últimos...
Fatos: O DE40 respeitou o limite inferior da estrutura 1:1. O índice alemão está negociando dentro de um canal de...
O iene japonês foi a moeda mais fraca do G10 hoje. O JPY começou a se enfraquecer fortemente após o discurso do presidente do Banco...
04:00 da manhã (horário de Brasília), Reino Unido – Dados de Inflação de fevereiro: Core CPI (Índice...
O calendário macroeconômico de hoje é pouco interessante. A publicação mais relevante para os mercados é o relatório...
O mercado da Ásia-Pacífico estende a incerteza dos investidores da sessão de ontem nos EUA. Nos principais índices, observamos...
As bolsas americanas encerraram o dia sem uma direção clara. No início da sessão à vista, os compradores tentaram dar...
A Trump Media & Technology Group, empresa por trás da rede social Truth Social e controlada majoritariamente por Donald Trump, anunciou uma...
O Banco Santander tornou-se nesta semana o primeiro banco com sede na União Europeia, em quase uma década, a alcançar uma capitalização...
International Paper avança com revisão positiva de projeções A International Paper (IP.US), líder global em embalagens...
Petróleo recua de forma significativa após ganhos iniciais na sessão, reagindo à notícia de um acordo de cessar-fogo...
A sessão de ontem no mercado acionário dos EUA terminou com ganhos claros nos principais índices de ações. Esses ganhos...
A recente disparada do preço do cobre acima dos 10.000 dólares por tonelada não é apenas um movimento técnico nem um...
