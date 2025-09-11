Oportunidades de negociação - US500
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar a zona de resistência nos 14.575 pts Allianz encontrou...
A publicação do relatório do NFP será o principal evento desta sessão. Os dados sobre o empregos dos EUA para Maio serão...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em alta no início das negociações desta sexta-feira, somando ganhos superiores a 0,6%. O...
Índices europeus seguem mistos Relatório do NFP será publicado hoje às 13h30 Índices ISM de serviços...
Os índices dos EUA quebraram uma série de 2 dias de perda e terminaram as negociações de ontem com em alta. O S&P...
21:30 Com José Lagarto, co-fundador da 4xSimple
As empresas privadas nos EUA contrataram cerca de 128K trabalhadores em Maio, registado o menor aumento mensal da recuperação da era pré-pandemia,...
A sessão de hoje ficou marcada pelas quedas na bolsa portuguesa, o PSI não conseguiu contrariar o sentimento negativo presente ao longo desta...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns períodos de volatilidade no mercado petrolífero. Os inventários...
As quedas registadas no início das negociações de hoje acabaram por ser completamente recuperadas durante esta tarde, depois...
