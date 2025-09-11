Última hora: OPEP+ decide aumentar a produção em 648 mil barris durante o mês de Julho e Agosto
As quedas registadas no início das negociações de hoje acabaram por ser completamente recuperadas durante esta tarde, depois...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As quedas registadas no início das negociações de hoje acabaram por ser completamente recuperadas durante esta tarde, depois...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
As ações da Salesforce (CRM.US) valorizaram quase 10% na quarta-feira, enquanto que os índices norte-americanos seguiam em baixa....
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 recupera perto da zona de suporte nos 14.330 pts RWE prentede a aquisição...
As recentes reacções no mercado das criptomoedas apontaram para uma provável recuperação mais ampla, alimentada pelas...
O petróleo está a recuar hoje na sequência das notícias avançadas pelo Financial Times e pela Reuters. O Financial Times...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do ADP será divulgado às 13h15 Dados de segundo...
Os índices dos EUA voltaram a cair pela segunda sessão consecutiva de. O S&P 500 caiu 0,75%, o Dow Jones caiu 0,54% e o Nasdaq terminou...
