Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O USD lidera os ganhos entre os majors de forex esta quarta-feira. Os mais recentes dados publicados pelo ISM sobre o setor industrial americano revelaram-se...
O ISM de manufatura subiu inesperadamente de 55,4 em Abril para 56,1 no mês passado e superou as estimativas dos analistas de 54,5. Foram observados...
O ISM Manufacturing PMI para os EUA saltou de 55,4 no mês anterior para 56,1 em Maio, e superou as expectativas dos analistas de 54,5. Os...
Bolsa dos EUA abriu em alta As ações da Salesforce (CRM.US) sobme com a divulgação dos lucros acima do esperado Os...
A rede Cardano está a passar por uma melhoria significativa - o hardf fork'Vasil'. O que podemos esperar e como é que isso afectará...
DE30 Olhando para o gráfico H4 do índice alemão DAX (DE30) de um ponto de vista técnico, o preço deixou recentemente...
Índices europeus seguem mistos DE30 volta a testar a zona dos 14.400 pts Os escritórios do Deutsche Bank atacados...
